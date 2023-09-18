Haberler TFF 1.Lig Göztepe tekledi

Göztepe tekledi

Ligde henüz sahasında galibiyet sevinci yaşayamayan Göztepe, Tijanic ile öne geçtiği maçtan 1 puanla ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Göztepe tekledi
Seyircisi önünde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Göztepe, dün akşam da Bandırmaspor'a puan kaptırdı: 1-1. İzmir'de oynadığı 4 maçta sadece ezeli rakibi Altay'ı yenebilen sarı-kırmızılılar, Bandırmaspor karşısında 32. dakikada Tijanic ile 1-0 öne geçmesine rağmen, Jozefzoon'un 45+1'de gelen golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1 sona erdi. Maçın uzatma dakikalarında galibiyete çok yaklaşan Göztepe'de Tijanic'in şutu üst direkte patladı. Bandırmaspor 9 puanla zirve yarışından kopmazken Göz-Göz 5 puanda kaldı.
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