Göztepe tekledi

Seyircisi önünde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Göztepe, dün akşam da Bandırmaspor'a puan kaptırdı: 1-1. İzmir'de oynadığı 4 maçta sadece ezeli rakibi Altay'ı yenebilen sarı-kırmızılılar, Bandırmaspor karşısında 32. dakikada Tijanic ile 1-0 öne geçmesine rağmen, Jozefzoon'un 45+1'de gelen golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1 sona erdi. Maçın uzatma dakikalarında galibiyete çok yaklaşan Göztepe'de Tijanic'in şutu üst direkte patladı. Bandırmaspor 9 puanla zirve yarışından kopmazken Göz-Göz 5 puanda kaldı.