Yepyeni Göztepe

Transferin hareketli ekiplerinden Göztepe, 2023-2024 sezonu için yepyeni bir kadro kurdu. Süper Lig hedefiyle yola çıkan sarı-kırmızılılar, kadrosunu 17 isimle güçlendirdi. Her bölgeye transfer yapan İzmir ekibinin ön plana çıkan takviyeleri Mame Diouf, Mateusz Lis ve Celil Yüksel oldu. Alternatifli bir kadro kuran Göztepe, kasavunma hattını Ümit Akdağ, Lasse Nielsen, Ogün Bayrak, Ali Dere, Fıratcan Üzüm, Tarkan Serbest ve Taha Altıkardeş'le güçlendirdi. Orta alana ise Doğan Erdoğan, Ahmed İldiz, Ihejirika ve Celil Yüksel gibi isimler geldi.

FORMA REKABETİ OLUŞTU

Göztepe'nin hücum hattı için kadrosuna kattığı isimler de oldukça dikkat çekti. Kanatlara Billal Messaoudi ve İbrahima Diallo takviyelerini yapan sarı-kırmızılılar, forvet hattını ise Mame Diouf, Loure Bayere Junior ve Kubilay Kanatsızkuş'la güçlendirdi. Sarı- kırmızılı ekipte yapılan bu transferlerin ardından gözler teknik heyete çevrildi. Radomir Kokovic ve ekibinin rekabeti son derece yüksek olan takımda forma adaletini sağlaması bekleniyor. İddialı bir kadro kuran Göz-Göz, bu yıl Süper Lig'i hedefliyor.

RAKİP BANDIRMA

Göztepe ligin 5. haftasında oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. 4 puanı bulunan sarı- kırmızılılar, yarın oynayacağı mücadelede 3 puanı hedefliyor. İzmir ekibi kazanırsa 2'de 2 yapacak.