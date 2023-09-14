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SON DAKİKA HABERİ: Jonjo Shelvey bombası! Transfer böyle duyuruldu

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor flaş bir transfere imza attı. Karadeniz ekibi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Jonjo Shelvey'yi kadrosuna kattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 18:00
SON DAKİKA HABERİ: Jonjo Shelvey bombası! Transfer böyle duyuruldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İngiliz Jonjo Shelvey'i 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki İngiliz merkez orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

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