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Körfez'e 2 yıldız

Trendyol 1. Lig’in iddialı ekibi Kocaelispor, Yılport Samsunspor’dan sol açık Fofana ve ön libero Bennasser’le imza aşamasına geldi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Körfez'e 2 yıldız

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Kocaelispor, transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Körfez ekibi, Yılport Samsunspor'un Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan iki yıldızı Fofana ve Bennasser'in transferlerinde imza aşamasına geldi. 31 yaşındaki Fildişi Sahilli sol kanat Fofana, geçtiğimiz sezon Yılport Samsunspor'un Süper Lig'e yükselmesinde büyük bir katkı sağlarken, 26 maçta 6 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi. Bu sezon ise kırmızı-beyazlı formayla Trendyol Süper Lig'de 3 maçta 1 asist yaptı. 27 yaşındaki Faslı dinamo Bennasser de geçen sezon devre arasında Adanaspor'dan geldiği Karadeniz ekibinde 11 karşılaşmada forma giyip kırmızı-şimşeklerin şampiyonluğuna katkı verdi. Tecrübeli orta saha, bu sezon da 3 maçta boy gösterdi.

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