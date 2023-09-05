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Altaylı Marco Paxiao gollerine devam ediyor!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paxiao gollerine devam ediyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 11:37
Altaylı Marco Paxiao gollerine devam ediyor!

Son olarak evinde Göztepe'ye 1-0 yenilip 1'inci Lig'de 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan Altay'da golcü Marco Paxiao gollerine devam etti. Siyah-beyazlıların 1'inci Lig'de mücadele ettiği dönemlerde 4 kez gol kralı olan Portekizli futbolcu, bu sezona da iyi başladı. Altay'ın toplam kaydettiği 4 golün 2'sine imza atan 38 yaşındaki futbolcu şimdiden takımın en önemli kozu oldu, rakiplere de göz dağı verdi. Marco Paixao, ligin ilk haftasında deplasmanda 2-1 kaybedilen Şanlıurfaspor maçında siftah yaptı. Deneyimli santrfor 3'üncü haftada Kocaelispor deplasmanında yine sahneye çıktı. Ancak, Altay Kocaeli deplasmanından 3-2 mağlup ayrıldı. Göztepe derbisine de iddialı hazırlanan Paxiao, 89'uncu dakikada ise net pozisyonu gole çeviremedi.

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