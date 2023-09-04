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Trendyol 1. Lig'de son durum!

Trendyol 1. Lig'de 4. haftanın perdesi kapandı. 1. Lig'in 4. haftasında yapılan maçların ikisi golsüz beraberlikle sonuçlandı. Dört mücadeleyi ev sahibi takımlar, üç mücadeleyi ise konuk ekipler kazandı. İşte oynanan maçların sonuçları ve puan durumu...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:42
Trendyol 1. Lig'de son durum!

Trendyol 1. Lig'de 4. haftanın perdesi kapandı.

Haftanın kapanışında Bodrum FK, ağırladığı Ümraniyespor'u 4-0 yendi.

Gençlerbirliği konuk olduğu Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 mağlup ederken, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.

İki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki derbide ise Göztepe, konuk olduğu Altay'ı 1-0'lık skorla yenmeyi başardı.

1. Lig'in 4. haftasında yapılan maçların ikisi golsüz beraberlikle sonuçlandı. Dört mücadeleyi ev sahibi takımlar, üç mücadeleyi ise konuk ekipler kazandı.

SONUÇLAR

1. Lig'de 4. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Adanaspor-Kocaelispor: 0-2

Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor: 3-1

Boluspor-Ankara Keçiörengücü: 0-0

Manisa FK-Tuzlaspor: 4-0

Eyüpspor-Bitexen Giresunspor: 3-1

Bodrum FK-Ümraniyespor: 4-0

Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği: 0-1

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK: 0-0

Altay-Göztepe: 0-1

PUAN DURUMU

Ligin 4. haftasındaki karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 4 4 0 0 11 1 10 12
2.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 4 3 1 0 8 1 7 10
3.GENÇLERBİRLİĞİ 4 3 1 0 4 1 3 10
4.TEKSÜT BANDIRMASPOR 4 2 2 0 5 2 3 8
5.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 4 2 2 0 5 3 2 8
6.BODRUM FK 4 2 1 1 5 1 4 7
7.AHLATCI ÇORUM FK 4 2 0 2 5 4 1 6
8.KOCAELİSPOR 4 2 0 2 5 6 -1 6
9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 4 1 2 1 1 1 0 5
10.SAKARYASPOR 4 1 2 1 3 4 -1 5
11.GÖZTEPE 4 1 1 2 2 3 -1 4
12.ERZURUMSPOR FK 4 0 3 1 2 3 -1 3
13.ALTAY 4 1 0 3 4 6 -2 3
14.ADANASPOR 4 1 0 3 3 5 -2 3
15.BITEXEN GİRESUNSPOR 4 1 0 3 3 5 -2 3
16.BOLUSPOR 4 0 3 1 1 3 -2 3
17.ÜMRANİYESPOR 4 0 2 2 2 7 -5 2
18.TUZLASPOR 4 0 0 4 0 13 -13 0

5. hafta maçları

Trendyol 1. Lig'de 5. haftanın programı şöyle:

16 Eylül Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Aktepe)

16.00 Erzurumspor FK-Altay (Kazım Karabekir)

19.00 Ümraniyespor-Ahlatcı Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Kocaelispor-Boluspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

17 Eylül Pazar:

16.00 Tuzlaspor-Adanaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Bitexen Giresunspor-Manisa FK (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)

19.00 Göztepe-Teksüt Bandırmaspor (Gürsel Aksel)

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Bodrum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

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