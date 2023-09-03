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Çorumspor FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Çorumspor FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorumspor FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 11:20 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 11:30
Çorumspor FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Çorumspor FK - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. hafta maçında Çorumspor FK ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorumspor FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇORUMSPOR FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çorumspor FK - Gençlerbirliği maçı 3 Eylül Pazar günü saat 19.15'te oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Çorumspor FK - Gençlerbirliği MAÇI CANLI İZLE

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