Haberler TFF 1.Lig Boluspor 0 - 0 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Boluspor 0 - 0 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1’inci Lig'in 4'üncü haftasında Boluspor ile Ankara Keçiörengücü karşılaştı. Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 21:21
Boluspor 0 - 0 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Boluspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

16'ncı dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Çağlar kornere çeldi.

21'inci dakikada rakipten kaptığı topla ilerleyerek kaleci ile karşı karşıya kalan Bettaieb'in çektiği şut az farkla dışarı gitti.

62'nci dakikada Mara'nın uzaktan çektiği sert şutta kaleci Çağlar gole izin vermedi.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

STAT:Atatürk

HAKEMLER: Alparslan Şen, Mehmet Pekmezci, Kadir Akıllı

BOLUSPOR: Çağlar - Hakan, Olulare, Onur, Ercan, Landel, Diarra (Dk.70 Şeref), Oğuz, Berk (Dk.71 Cenk Ahmet), Bettaieb (Dk.84 Camara), Kayamba (Dk.84 Furkan)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin - Erkam Reşmen, Bahadır, Arda, Muharrem, Orhan, Erkam Develi, Bardhi (Dk.83 Şahverdi), Innocent (Dk.90+3 Camara) Mara (Dk.64 Dembele), Melih (Dk.83 Ariyibi)

SARI KART: Ercan, Hakan (Boluspor) - Bahadır, Erkam Develi, Ariyibi(Ankara Keçiörengücü)

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