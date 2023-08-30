Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor'da Taner Taşkın: Çıkış maçı olacak

Sakaryaspor'da Taner Taşkın: Çıkış maçı olacak

Trendyol 1. Lig'de son iki haftayı beraberliklerle kapatan Sakaryaspor'da gözler Bandırmaspor maçına çevrildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Sakaryaspor'da Taner Taşkın: Çıkış maçı olacak

Galibiyeti hedefleyen yeşil-siyahlılarda, hazırlıklar devam ediyor. Deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını belirten teknik direktörü Taner Taşkın, 3 puanla döneceklerine inanıyor. 3 haftada 5 puan aldıklarını hatırlatan Taşkın, "Son iki maçta istemediğimiz beraberlikler aldık. Artık kazanmamız gerekiyor. Bandırmaspor karşılaşmasını çıkış maçı olarak görüyoruz. Deplasmandan 3 puanla dönerek yeni bir seri başlatmak istiyoruz" dedi. Öte yandan deplasman yasağı alan Sakaryaspor'un bu engeli kaldırmak için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

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