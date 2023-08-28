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Son nefeste!

Başkent ekibi, Şahverdi Çetin’in son dakikada attığı golle kazandı Bu sezon ilk galibiyetini alan Keçiörengücü puanını 4’e yükseltti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Son nefeste!

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Ankara Keçiörengücü, Adanaspor'u konuk etti. Ligde bu sezon galibiyeti bulunmayan başkent ekibi, mücadelede istediği bulan taraf oldu. Fakat aranan gol bir türlü gelmedi. Devrenin golsüz eşitlikle geçildiği karşılaşmanın ikinci yarısında da iki takım girilen fırsatları değerlendiremedi. Herkes maçın bu skorla biteceğini düşünürken Keçiörengücü'nde sahneye Şahverdi Çetin çıktı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Bahadır Yıldırım'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Şahverdi sağ çaprazdan topu ağlara gönderdi: 1-0. Takımına son dakikada galibiyeti getiren genç isim ve başkent ekibi büyük sevinç yaşadı. Ligdeki ilk zaferini yaşayan Keçiörengücü, ligdeki puanını 4'e yükseltti. Şanlıurfaspor'un ardından Keçiörengücü'ne de kaybeden Adanaspor ise 3 puanda kalarak hasrete dur diyemedi.

UMUT VERİCİ OLDU

Keçiörengücü teknik direktörü Serhat Gülpinar, galibiyet sonrası çok mutluydu. Gülpınar, "Asla pes etmedik. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadele için tebrik ediyorum. Gelecek haftalar adına umutlandığımız bir mücadele oldu. Üst sıraları hedefliyoruz" diye konuştu.

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