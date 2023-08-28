Haberler TFF 1.Lig Sakarya'nın yolu uzun

Sakarya'nın yolu uzun

Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'da teknik direktör Taner Taşkın, takımın performansının ilerleyen haftalarda yükseleceğine inanıyor. Son dakikada kaçan penaltıyla 3 puan fırsatını tepen yeşil-siyahlı ekibin hocası, gidecek uzun yolları olduğunu söyledi. Taşkın, "Sakaryaspor olarak çok iyi bir takımımız, ekibimiz ve gidecek çok yolumuz var. Bu takımın uzayan mesafede çok çok daha iyi olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Sakarya'nın yolu uzun
Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'da teknik direktör Taner Taşkın, takımın performansının ilerleyen haftalarda yükseleceğine inanıyor. Son dakikada kaçan penaltıyla 3 puan fırsatını tepen yeşil-siyahlı ekibin hocası, gidecek uzun yolları olduğunu söyledi. Taşkın, "Sakaryaspor olarak çok iyi bir takımımız, ekibimiz ve gidecek çok yolumuz var. Bu takımın uzayan mesafede çok çok daha iyi olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.
DİĞER
Barış Arduç, kızı Jan Asya’yla fotoğrafını paylaştı! İşte Barış Arduç’tan duygusal o paylaşım!
AK Parti'de 'yerel seçim' hazırlığı: Rota çizildi! Öneriler Başkan Erdoğan'a sunulacak
Kartal'da Cenk ve Salih alarmı! Devre arası...
G.Saray'dan milli yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kocaelispor evinde galip!
Bolu'da puanlar paylaşıldı!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Set olur asra bedel! Set olur asra bedel! 07:13
Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması! Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması! 01:19
Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması! Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması! 01:19
Kocaelispor evinde galip! Kocaelispor evinde galip! 00:40
Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! 00:40
Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! 00:38
Daha Eski
Kocaelispor evinde galip! Kocaelispor evinde galip! 00:35
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 00:19
Kayseri evinde hata yapmadı! Kayseri evinde hata yapmadı! 00:19
F.Karagümrük ile Ankaragücü yenişemedi! F.Karagümrük ile Ankaragücü yenişemedi! 00:19
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Filenin Sultanları çeyrek finalde! 00:19
F.Bahçe'de şok sakatlık! Yırtık tespit edildi F.Bahçe'de şok sakatlık! Yırtık tespit edildi 00:19