Sakarya'nın yolu uzun

Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'da teknik direktör Taner Taşkın, takımın performansının ilerleyen haftalarda yükseleceğine inanıyor. Son dakikada kaçan penaltıyla 3 puan fırsatını tepen yeşil-siyahlı ekibin hocası, gidecek uzun yolları olduğunu söyledi. Taşkın, "Sakaryaspor olarak çok iyi bir takımımız, ekibimiz ve gidecek çok yolumuz var. Bu takımın uzayan mesafede çok çok daha iyi olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.
Ümraniyesporile 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'da teknik direktör Taner Taşkın, takımın performansının ilerleyen haftalarda yükseleceğine inanıyor. Son dakikada kaçan penaltıyla 3 puan fırsatını tepen yeşil-siyahlı ekibin hocası, gidecek uzun yolları olduğunu söyledi. Taşkın, "Sakaryaspor olarak çok iyi bir takımımız, ekibimiz ve gidecek çok yolumuz var. Bu takımın uzayan mesafede çok çok daha iyi olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.