Haberler TFF 1.Lig Manisa fırtınası

Manisa fırtınası

Erzurumspor'u 2-1 yenerek 7 puana yükselen Manisa FK sezona iyi girmenin mutluluğunu yaşıyor. Zrive yarışında rakiplerine gözdağı veren siyah-beyazlılar, gelecek hafta konuk edeceği Tuzlaspor'u da gözüne kestirdi. Manisa ekibinin teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, Tuzlaspor karşısında 3 puanı alarak yola devam etmek istediklerini söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Manisa fırtınası
Erzurumspor'u 2-1 yenerek 7 puana yükselen Manisa FK sezona iyi girmenin mutluluğunu yaşıyor. Zrive yarışında rakiplerine gözdağı veren siyah-beyazlılar, gelecek hafta konuk edeceği Tuzlaspor'u da gözüne kestirdi. Manisa ekibinin teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, Tuzlaspor karşısında 3 puanı alarak yola devam etmek istediklerini söyledi.
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