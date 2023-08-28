Manisa fırtınası

Erzurumspor'u 2-1 yenerek 7 puana yükselen Manisa FK sezona iyi girmenin mutluluğunu yaşıyor. Zrive yarışında rakiplerine gözdağı veren siyah-beyazlılar, gelecek hafta konuk edeceği Tuzlaspor'u da gözüne kestirdi. Manisa ekibinin teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, Tuzlaspor karşısında 3 puanı alarak yola devam etmek istediklerini söyledi.
Erzurumspor'u 2-1 yenerek 7 puana yükselen Manisa FK sezona iyi girmenin mutluluğunu yaşıyor. Zrive yarışında rakiplerine gözdağı veren siyah-beyazlılar, gelecek hafta konuk edeceği Tuzlaspor'u da gözüne kestirdi. Manisa ekibinin teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, Tuzlaspor karşısında 3 puanı alarak yola devam etmek istediklerini söyledi.