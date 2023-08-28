Haberler TFF 1.Lig Arda Turan şov yapıyor!

Arda Turan şov yapıyor!

İlk teknik adamlık deneyimini Eyüpspor'da yaşayan Arda Turan, bu sezona bambaşka bir giriş yaptı. Son olarak Tuzlaspor'u 5-0 mağlup eden Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'de 3'te 3 yaptı. Zirveye kurulan İstanbul ekibi, rakip ağlara 8 gol gönderdi. Kalesinde ise henüz gol yemeyerek ilk üç haftanın her alanda en başarılı takımı oldu. Eyüpspor gelecek hafta Giresunspor'a konuk olacak. Arda Turan'ın ekibinin tek hedefi yine 3 puan olacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Arda Turan şov yapıyor!
İlk teknik adamlık deneyimini Eyüpspor'da yaşayan Arda Turan, bu sezona bambaşka bir giriş yaptı. Son olarak Tuzlaspor'u 5-0 mağlup eden Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'de 3'te 3 yaptı. Zirveye kurulan İstanbul ekibi, rakip ağlara 8 gol gönderdi. Kalesinde ise henüz gol yemeyerek ilk üç haftanın her alanda en başarılı takımı oldu. Eyüpspor gelecek hafta Giresunspor'a konuk olacak. Arda Turan'ın ekibinin tek hedefi yine 3 puan olacak.
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