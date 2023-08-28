Arda Turan şov yapıyor!

İlk teknik adamlık deneyimini Eyüpspor'da yaşayan Arda Turan, bu sezona bambaşka bir giriş yaptı. Son olarak Tuzlaspor'u 5-0 mağlup eden Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'de 3'te 3 yaptı. Zirveye kurulan İstanbul ekibi, rakip ağlara 8 gol gönderdi. Kalesinde ise henüz gol yemeyerek ilk üç haftanın her alanda en başarılı takımı oldu. Eyüpspor gelecek hafta Giresunspor'a konuk olacak. Arda Turan'ın ekibinin tek hedefi yine 3 puan olacak.
İlkteknik adamlık deneyimini Eyüpspor'da yaşayan Arda Turan, bu sezona bambaşka bir giriş yaptı. Son olarak Tuzlaspor'u 5-0 mağlup eden Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'de 3'te 3 yaptı. Zirveye kurulan İstanbul ekibi, rakip ağlara 8 gol gönderdi. Kalesinde ise henüz gol yemeyerek ilk üç haftanın her alanda en başarılı takımı oldu. Eyüpspor gelecek hafta Giresunspor'a konuk olacak. Arda Turan'ın ekibinin tek hedefi yine 3 puan olacak.