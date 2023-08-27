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Boluspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Boluspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 13:20 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 13:30
Boluspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Boluspor - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. hafta maçında Boluspor ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Boluspor - Şanlıurfaspor maçı 27 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Boluspor - Şanlıurfaspor MAÇI CANLI İZLE

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