Gençlerbirliği 1-0 Bodrumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında, Gençlerbirliği, Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği, aldığı bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti ve geçen sezonun ilk yarısındaki 18 karşılaşmada aldığı puanı, bu sezonun ilk 3 maçının sonucunda hanesine yazdırdı.

Kırmızı siyahlı ekipte Mustapha Yatabare, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken yeni transfer kardeşi Sambau Yatabare, 89. dakikada oyuna dahil oldu. Karşılaşmayı kardeşler birer sarı kartla tamamlarken Mustapha Yatabare, başkent ekibine 3 puanı getiren golü penaltıdan kaydetti.