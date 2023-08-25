Körfez'in Emir'i

Geçtiğimiz sezonu Trendyol 1. Lig ekibi Göztepe'de kiralık olarak geçiren ve haziranda Fenerbahçe'ye geri dönen Emir Ortakaya, sarı-lacivertli takımdan yine ayrılıyor. 19 yaşındaki genç stoperin yeni adresi yine Trendyol 1. Lig... Bu kez rota Kocaelispor... Sezona istediği gibi başlayamayan 1. Lig'in yeni ekibi, genç oyuncunun kiralık transferi için Fenerbahçe'yle her konuda anlaştı. Körfez yönetimi, Emir'le sözleşme şartlarını görüşecek. Eğer 19 yaşındaki oyuncuyla da mutabakat sağlanırsa imzalar atılacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezon başlamadan önce yönetime sunduğu raporda Emir Ortakaya başta olmak üzere takımdaki 5 genç oyuncunun kiralık olarak takımdan gönderilmesini istemişti. Bu gelişmenin ardından Emir'e de, transfer görüşmesi yapması için izin verilmişti. Gençlerbirliği altyapısından 2020'de Fenerbahçe altyapısına gelen Emir Ortakaya, geçen sezonun başında sarı-lacivertli kulüple 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.