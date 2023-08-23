Caner Erkin fırtınası

Eyüpspor'un yeni transferi Caner Erkin, 1. Lig'de fırtına gibi esiyor. Geçen hafta Keçiören maçında golüyle galibiyeti getiren tecrübeli oyuncu, Kocaelispor karşısında da şov yaptı. 34 yaşındaki sol bek, 1 gol ve 1 asistle oynayarak 2-0'lık zaferin mimarı oldu. Caner, böylece 1. Lig'deki ilk iki maçına damga vurdu.
Eyüpspor'un yeni transferi Caner Erkin, 1. Lig'de fırtına gibi esiyor. Geçen hafta Keçiören maçında golüyle galibiyeti getiren tecrübeli oyuncu, Kocaelispor karşısında da şov yaptı. 34 yaşındaki sol bek, 1 gol ve 1 asistle oynayarak 2-0'lık zaferin mimarı oldu. Caner, böylece 1. Lig'deki ilk iki maçına damga vurdu.