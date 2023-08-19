Ümraniyespor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Ümraniyespor - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2. hafta maçında Ümraniyespor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Göztepe maçı 19 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Ümraniyespor - Göztepe MAÇI CANLI İZLE