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Kocaeli'de goller Tanque’den

Yeşil-siyahlılar, geçen sezon kırmızı-şimşeklerin Süper Lig’e çıkmasına 15 golle büyük katkı veren 29 yaşındaki sambacıyı kadrosuna kattı. Tanque’nin Eyüp maçında oynaması bekleniyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Kocaeli'de goller Tanque’den

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Kocaelispor, transfer bombasını patlattı. Yeşilsiyahlılar, aradığı golcüyü Trendyol Süper Lig'de buldu. Körfez ekibi, geçtiğimiz sezon Yılport Samsunspor'un Trendyol Süper Lig'e çıkmasına attığı 15 golle büyük bir katkı veren Douglas Tanque'yi kadrosuna kattı. Lisansı çıkartılacak olan 29 yaşındaki sambacı yıldızın, pazartesi günü Eyüpspor deplasmanında forma giymesi bekleniyor. Tanque, Yılport Samsunspor'da geçen hafta Sivasspor deplasmanında sonradan oyunu girip süre almıştı.

FÜZELERİYLE KALECİLERİN KORKULU RÜYASI

Geçtiğimiz sezon forma giydiği 29 maçta, 15 gol atarak kırmızı- şimşeklerin şampiyonluğunda büyük payı bulunan Tanque'nin transfer edilmesi, Kocaelispor camiasında büyük bir memnunluk yarattı. Yeşil-siyahlı taraftarların, eksik mevkilerin de takviye edilmesiyle şampiyonluğun en büyük adayı olacaklarına inancı tam. Özellikle güçlü fiziğinin yanı sıra uzaktan attığı sert şutlarla tanınan Tanque'nin Kocaelispor'un hücum hattına büyük bir güç katması bekleniyor.

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