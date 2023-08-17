Barış Kocaeli'de

Trendyol 1. Lig'in yeni ve iddialı takımlarından Kocaelispor, sezonu sahasında Manisa FK yenilgisiyle açtıktan sonra transfere hız verdi. Kadrosunda eksik mevkileri takviye etmek için dört koldan transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılar, kanat oyuncusu arayışlarında rotasını Karadeniz'e çevirdi. Körfez ekibi, geçtiğimiz sezon Yılport Samsunspor'da şampiyonluk yaşayan, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alıcı'yı satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.

G.BİRLİĞİ'NDEN TRANSFER OLDU

Kariyeri boyunca 172 maça çıkan Alıcı, 31 gol atarken 33 asist yaptı. Geçen sezon devre arasında G.Birliği'nden geldiği Samsun'da Süper Lig'e çıkma başarısını gösterirken, her iki takımda toplam 26 maçta 5 gol, 5 asist yaptı. Kocaelispor transfer haberini, "Ailemize hoş geldin Barış Alıcı! Kulübümüz, Samsunspor'dan Barış Alıcı'yı, satın alma opsiyonu ile beraber bir yıllığına kiralamıştır" ifadeleri ile paylaştı.