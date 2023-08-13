Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 1. hafta maçında Gençlerbirliği ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı 13 Ağustos Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı CANLI İZLE