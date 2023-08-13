Eyüp'ten altın vuruş

Trendyol 1. Lig'de sezona Keçiörengücü maçıyla başlayan Eyüpspor depmasmanda karşılaştığı rakibini 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 58. dakikasında tecrübeli ismi Caner Erkin'in attığı golle öne geçen Eyüpspor kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Teknik direktör Arda Turan, böyle devam etmek istediklerini söyledi.
Trendyol 1. Lig'de sezona Keçiörengücü maçıyla başlayan Eyüpspor depmasmanda karşılaştığı rakibini 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 58. dakikasında tecrübeli ismi Caner Erkin'in attığı golle öne geçen Eyüpspor kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Teknik direktör Arda Turan, böyle devam etmek istediklerini söyledi.