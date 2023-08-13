Haberler TFF 1.Lig Eyüp'ten altın vuruş

Eyüp'ten altın vuruş

Trendyol 1. Lig'de sezona Keçiörengücü maçıyla başlayan Eyüpspor depmasmanda karşılaştığı rakibini 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 58. dakikasında tecrübeli ismi Caner Erkin'in attığı golle öne geçen Eyüpspor kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Teknik direktör Arda Turan, böyle devam etmek istediklerini söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Eyüp'ten altın vuruş
Trendyol 1. Lig'de sezona Keçiörengücü maçıyla başlayan Eyüpspor depmasmanda karşılaştığı rakibini 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 58. dakikasında tecrübeli ismi Caner Erkin'in attığı golle öne geçen Eyüpspor kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Teknik direktör Arda Turan, böyle devam etmek istediklerini söyledi.
DİĞER
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur bakın kiminle evleniyor! Tuğçe Tayfur'un müstakbel eşi açıklama yaptı! 'Resmi nikah sonrası profilim kapanacaktır'
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Sığınmacıların dönüşüne Halep modeli
F.Bahçe 3 yıldız file bekçisini gündemine aldı!
Çizme'den G.Saray için sürpriz iddia! Muslera'nın yerine...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Giresun'da kazanan Bodrum!
Manisa FK galibiyetle başladı!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (12 Ağustos)
Perihan Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan hakem yorumu! "Verdiği her karar..." Çakar'dan hakem yorumu! "Verdiği her karar..." 07:48
Şok sözler! "Tahammül etmesi şaşırtıcıydı" Şok sözler! "Tahammül etmesi şaşırtıcıydı" 07:36
Orta saha Orta saha 06:26
Kaybetmediği için sevinsin Kaybetmediği için sevinsin 06:25
Kaleye yeni isim Kaleye yeni isim 06:06
Kayseri'den çıkış yok Kayseri'den çıkış yok 01:51
Daha Eski
Uçaklar tahtaya takıldı! Uçaklar tahtaya takıldı! 01:45
Roma ile temasta Roma ile temasta 01:41
Arjantin yolcusu Arjantin yolcusu 01:35
Kayseri'den çıkış yok Kayseri'den çıkış yok 01:31
Buruk: Oyuncular bizimle birlikte olmayacak! Buruk: Oyuncular bizimle birlikte olmayacak! 01:31
Toroğlu: G.Saray 90 dakika boyunca ne yaptı?! Toroğlu: G.Saray 90 dakika boyunca ne yaptı?! 01:31