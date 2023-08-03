Haberler TFF 1.Lig Kazım Can Manisa’da

Kazım Can Manisa’da

Ege ekiplerinden Manisa FK, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Kazım Can Kahya'yı kadrosuna kattı. Charleroi'dan transfer edilen Kahya ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Kazım mutlu olduğunu söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Kazım Can Manisa’da

Ege ekiplerinden Manisa FK, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Kazım Can Kahya'yı kadrosuna kattı. Charleroi'dan transfer edilen Kahya ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Kazım mutlu olduğunu söyledi.

İLK 5 HAFTA AÇIKLANDI

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun ilk 5 hafta programı açıklandı.

11 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonun ilk hafta programı şu şekilde:

11 AĞUSTOS CUMA

21.00 Boluspor-Adanaspor

12 AĞUSTOS CUMARTESİ

17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor

19.15 Giresunspor-Bodrumspor

21.45 Kocaelispor-Manisa FK

13 AĞUSTOS PAZAR

17.00 Tuzlaspor-Çorum FK

17.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor

19.15 Erzurumspor FK-Bandırmaspor

21.45 Göztepe-Sakaryaspor

14 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.00 Şanlıurfaspor-Altay

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