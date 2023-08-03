Kazım Can Manisa’da

Ege ekiplerinden Manisa FK, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Kazım Can Kahya'yı kadrosuna kattı. Charleroi'dan transfer edilen Kahya ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Kazım mutlu olduğunu söyledi.
İLK 5 HAFTA AÇIKLANDI
Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun ilk 5 hafta programı açıklandı.
11 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonun ilk hafta programı şu şekilde:
11 AĞUSTOS CUMA
12 AĞUSTOS CUMARTESİ
17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor
19.15 Giresunspor-Bodrumspor
21.45 Kocaelispor-Manisa FK
13 AĞUSTOS PAZAR
17.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor
19.15 Erzurumspor FK-Bandırmaspor
21.45 Göztepe-Sakaryaspor
14 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.00 Şanlıurfaspor-Altay