Yerimiz Süper Lig

Sezon hazırlıklarını İtalya'da sürdüren Göztepe'nin yeni transferi Mateusz Lis, önemli açıklamalarda bulundu. Southampton'dan 1 yıllığına kiralanan Polonyalı eldiven, sarı-kırmızılı ekibin yerinin Süper Lig olduğunu söyledi. İzmir ekibine övgüler yağdıran 26 yaşındaki file bekçisi, "Bu kulüp Süper Lig'de olmalı. Çünkü harika taraftarı olan, iyi bir stadyuma sahip büyük bir kulüp. Burada daha iyi yerlere gelmek için her şeye sahibiz" ifadelerini kullandı.

İHTİYAÇ DUYACAĞIZ

Lis takımın her maçı kazanmasına yardımcı olmak istediğini dile getirdi. Bu sezon taraftara çok ihtiyaç duyacaklarını belirten Polonyalı kaleci, "Her maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ancak sezon boyunca bazı kötü anlar, bazı zor anlar olacağı kesin. Çünkü lig kolay değil ama onları mutlu etmek için her zaman yüzde yüzümüzü ortaya koyacağız" diye konuştu.

Daha önce Altay'da forma giyen 26 yaşındaki kaleci, 1 yıl kiralık olarak Göztepe'de oynayacak.