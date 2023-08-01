Şanlıurfa geri sayımda

Şanlıurfaspor Başkanı Haçim İzol, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Takımda dört eksik bölgenin kaldığını vurgulayan İzol, "2 yerli stoper, 1 kanat ve 1 forvet transfer edeceğiz. Kanat ve forvet transferlerindeki isimler yabancı olacak. Hatta bu oyuncular ile anlaşma noktasına geldik. 1-2 gün içinde resmi imzaları atmaya hazırlanıyoruz'' ifadelerini kullandı.
ŞanlıurfasporBaşkanı Haçim İzol, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Takımda dört eksik bölgenin kaldığını vurgulayan İzol, "2 yerli stoper, 1 kanat ve 1 forvet transfer edeceğiz. Kanat ve forvet transferlerindeki isimler yabancı olacak. Hatta bu oyuncular ile anlaşma noktasına geldik. 1-2 gün içinde resmi imzaları atmaya hazırlanıyoruz'' ifadelerini kullandı.