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Kayode tamam

Gaziantep, Sivas ve Ümaniye formaları giyen 30 yaşındaki Olarenwaju Kayode yeşil-siyahlı ekibin teklifini kabul etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 06:50
Kayode tamam

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Kocaelisipor, transferde önemli bir isimle daha anlaşmaya vardı. Christian Kouakou, Daniel Candeias ve Ibrahima Fofana gibi isimleri renklerine bağlayan yeşil-siyahlılar, bu kez tanıdık bir oyuncuyu bitirdi. Körfez ekibi, bir süredir görüşme halinde olduğu Olarenwaju Kayode'yla prensip anlaşmasına vardı. Süper Lig'de Gaziantep FK, Sivasspor ve Ümraniyespor formaları giyen 30 yaşındaki forvetin yeşil-siyahlı ekibin teklifini kabul ettiği öğrenildi. Yapılacak son görüşmenin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

SÜPER LİG'DE ŞOV YAPTI

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı forvet, geçen sezonu Ümraniyespor'da kiralık geçirmişti. İstanbul ekibiyle ligin ikinci yarısında 11 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 3 kez ağları sarstı. Ligde en istikrarlı performansını Sivasspor forması altında gösteren Kayode, 84 kez görev yaptığı Yiğidolar'da 19 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Gaziantep FK'de ise 29 maçta 10 kez ağları sarsan Nijeryalı oyuncu, 7 de asist yaparak dikkat çekti. Kayode, Wien, Girona ve Netanya'da da görev yapmıştı.

Austria Wien formasıyla çıkış yapan Kayode, 2017'de 3.8 milyon euro'ya Manchester City'ye gitti. Ardından 3 milyon euro karşılığında Shakhtar Donetsk'in yolunu tuttu. Ukrayna ekibinde 24 maçta 4 gol attı.

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