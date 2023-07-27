Haberler TFF 1.Lig Gökhan Töre Göz-Göz’e

Gökhan Töre Göz-Göz’e

1. Lig’in iddialı ekibi Göztepe, A.Gücü’nden ayrılan milli sağ açık Gökhan Töre’yi de almaya hazırlanıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Gökhan Töre Göz-Göz’e

Transferde Tarkan, Ali Dere, Taha, Ogün, Kubilay, Diallo, Lis ve Diouf'u alan Göztepe, bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Süper Lig'i hedefleyen Göz-Göz'ün A.Gücü'nden ayrılan sağ açık Gökhan Töre ile ilgilendiği ileri sürüldü. Sarıkırmızılı kurmayların Töre'yle temasa geçtiği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

26 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Yurt dışı kariyerinde Hamburg, R.Kazan, Chelsea ve West Ham gibi takımlarda forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli yıldız, ülkemizde Beşiktaş, Y.Malatya, Adana Demir ve A.Gücü'nde top koşturdu. A Milli Takım'da 26 kez boy gösteren Töre, Beşiktaş'ta 2 lig ve 1 kupa şampiyonluğu da yaşadı. Geçen sezon 10 maçta 2 gol katkısı sağladı.

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