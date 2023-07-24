Göz-Göz'den Emir hamlesi!

Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Göztepe tüm kozlarını oynuyor. Sarı-kırmızılılar geçen sezon kendilerinde kiralık forma giyen ve başarılı performans gösteren Emir Ortakaya'ya bir kez daha kanca attı. Göztepe yönetimi, bonservisi Fenerbahçe'de olan genç savunma oyuncusu için sarı- lacivertli kulüple ilk teması kurdu. Bir kez daha kiralama teklifinde bulundular. Emir'in Fenerbahçe ile 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Stopere 2 yabancı oyuncu alan Kanarya, Emir'in düzenli forma bulması için sıcak bakıyor.