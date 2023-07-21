Kocaelispor'dan Ulvestad bombası

Trendyol 1. Lig'in yeni ve iddialı ekibi Kocaelispor, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Yeşil-siyahlıların, Sivasspor'dan ayrılan 31 yaşındaki Norveçli orta saha Ulvestad'la anlaştığı öğrenildi. Son 2 sezondur Yiğidolar'da ter döken tecrübeli orta saha, 61 maça çıkarken 4 gol ve 5 asistlik bir performansa imza attı.
Trendyol1. Lig'in yeni ve iddialı ekibi Kocaelispor, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Yeşil-siyahlıların, Sivasspor'dan ayrılan 31 yaşındaki Norveçli orta saha Ulvestad'la anlaştığı öğrenildi. Son 2 sezondur Yiğidolar'da ter döken tecrübeli orta saha, 61 maça çıkarken 4 gol ve 5 asistlik bir performansa imza attı.