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Göztepe Southampton maçı CANLI İZLE

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe hazırlık maçında İngiliz ekibi Southampton ile karşı karşıya geliyor. İzmir'de oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 20:30 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 20:34
Göztepe Southampton maçı CANLI İZLE

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe gelecek sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir ekibi son olarak hazırlık maçında İngiliz ekibi Southampton ile kozlarını paylaşıyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

GÖZTEPE - SOUTHAMPTON MAÇI 11'LERİ

Göztepe: Lis, Ogün, Tarkan, Atınç, Ali, İsmail, Yalçın, Palmer, Traore, Ngalina, Mamah

Southampton: Bazunu, Livramento, Lyanco, Stephens, Walker-Peters, Ward-Prowse, Smallbone, Tella, Djenepo, Armstrong, Adams.

GÖZTEPE - SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe - Southampton maçı TSİ 20.15'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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