Göztepe Southampton maçı CANLI İZLE

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe gelecek sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.
İzmir ekibi son olarak hazırlık maçında İngiliz ekibi Southampton ile kozlarını paylaşıyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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GÖZTEPE - SOUTHAMPTON MAÇI 11'LERİ
Göztepe: Lis, Ogün, Tarkan, Atınç, Ali, İsmail, Yalçın, Palmer, Traore, Ngalina, Mamah
Southampton: Bazunu, Livramento, Lyanco, Stephens, Walker-Peters, Ward-Prowse, Smallbone, Tella, Djenepo, Armstrong, Adams.
GÖZTEPE - SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Göztepe - Southampton maçı TSİ 20.15'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.