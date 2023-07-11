TRANSFER HABERİ | Caner Erkin Eyüpspor ile anlaştı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'den ayrılan 34 yaşındaki sol bek Caner Erkin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile anlaştı.

Eyüpspor'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

İŞTE EYÜPSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA: