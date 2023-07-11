Haberler TFF 1.Lig TRANSFER HABERİ | Caner Erkin Eyüpspor ile anlaştı!

TRANSFER HABERİ | Caner Erkin Eyüpspor ile anlaştı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'den ayrılan Caner Erkin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer olduğu resmen açıklandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 21:25 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 21:31
TRANSFER HABERİ | Caner Erkin Eyüpspor ile anlaştı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'den ayrılan 34 yaşındaki sol bek Caner Erkin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile anlaştı.

Eyüpspor'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

İŞTE EYÜPSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

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