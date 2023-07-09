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Tunay Göz-Göz'e

Süper Lig’i hedefleyen Göztepe, Kasımpaşa’ya veda eden milli sağ açıkla temas kurdu. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, İzmir ekibine sıcak bakıyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Tunay Göz-Göz'e

Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest, Altınordu'dan sol bek Ali Dere, Keçiörengücü'nden sağ bek Ogün Bayrak ve Trabzonspor'dan defans Taha Altıkardeş'i alan Göztepe'nin Tunay Torun'la temasa geçtiği öğrenildi. Kasımpaşa'dan ayrılan 33 yaşındaki sağ açıkla görüşmelerin sürdüğü ve Tunay Torun'un Göz-Göz'ün teklifine sıcak baktığı bildirildi.

9 KEZ MİLLİ OLDU

Almanya'da Hamburg'da kariyerine başlayan gurbetçi yıldız, H.Berlin ve Stuttgart oynadıktan sonra Türkiye'ye geldi. Kasımpaşa ile 2013- 14'te Türkiye kariyerine başlayan Torun, Başakşehir, Bursa, Ç.Rize ve F.K.Gümrük'te de ter döktü. Geçen sezon Kasımpaşa ile 9 lig maçına çıkıp sadece 53 dakika sahada kalabilen mili futbolcu, skor üretemedi.

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