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Michalak Eyüp'te

Süper Lig’in kapısından dönen Eyüpspor, Konyasporlu kanat oyuncusu Konrad Michalak’ı kadrosuna kattı. Polonyalı futbolcu birkaç gün içinde imzayı atacak...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 06:50
Michalak Eyüp'te

Süper Lig'in kapısından dönen Eyüpspor, transferi hızlı açtı. İstanbul temsilcisi, Süper Lig'den bir isimle kadrosunu takviye etti. Buna göre Eyüpspor'un Konyasporlu kanat oyuncusu Kondrad Michalak ile anlaştığı belirtildi. Yeşil beyazlı kulüple 2024'e kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki futbolcu için kulübüyle el sıkışan Eyüpspor, oyuncudan da 'okey' aldı. Polonyalı futbolcunun teknik direktör Arda Turan'ın isteğiyle transferinin gerçekleştirildiği kaydedildi. Ancak Konyaspor ve Kondrad Michalak'a ne kadarlık bir ücret teklif edildiği bilgisi ise mevcut değil.

RİZE VE A.GÜCÜ'NDE DE OYNADI

Piyasa değeri 1.7 milyon euro civarında olan sağ kanat oyuncusu, sol kanat ve forvet olarak da görev yapabiliyor. Konyaspor'a geçen sezon başında Akhmat Grozny takımından transfer olan Michalak'a daha önce Türkiye'de Çaykur Rizespor ve Ankaragücü formalarını da giydi. Bunun dışında Legia Varşova, Lechia Gdansk, Wisla Plock takımlarında oynadı. Polonya'nın genç milli takımlarında forma giyen Kondrad Michalak'ın yakında İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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