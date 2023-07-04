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Çetin tamam

Gençlerbirliği, kaleye takviye yaptı. Başkent temsilcisi, F.Bahçeli genç file bekçisi Ertuğrul Çetin’i kiralık olarak kadrosuna kattı...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 06:50
Çetin tamam

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kaleye takviye yaptı. Başkent temsilcisi, Fenerbahçe'den genç file bekçisi Ertuğrul Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı. 20 yaşındaki kalecinin satın alma opsiyonuyla transfer edildiği belirtildi. Ertuğrul, kırmızı siyahlı takımda elinden geleni yaparak başarılı olmak istediğini dile getirerek sezona hazır olduğunu kaydetti.

FAYDALI İSİMLER

Öte yandan Gençlerbirliği'nde transfer çalışmalarının devam ettiği de bildirildi. Listedeki isimlerle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Takımın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, direkt uyum sağlayacak ve faydalı olacak isimler üzerinde durduklarını dile getirdi. Genç teknik adam, "Yeni sezonda farklı bir Gençlerbirliği izletmek istiyoruz. İyi bir oluşum peşindeyiz" şeklinde konuştu.

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