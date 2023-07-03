Göztepe Mame Diouf'a talip oldu!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere'yi ve A. Keçiörengücü'nden ise Ogün Bayrak'ı kadrosuna katmıştı. İzmir temsilcisi geride kalan sezonda problem yaşadığı forvet hattına da takviye yapmak istiyor ve son olarak Konyaspor forması giyen Senagalli golcü Mame Diouf'u kadrosuna katmak için çalışmalarını son sürat sürdürüyor. 35 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmelerde birçok konuda anlaşılırken tek sorun maaş konusunda oldu. Ortak bir miktarda karar verilmesi durumunda transferin duyurulması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda ise Mame Diouf, doğrudan Göztepe'nin kamp yaptığı İtalya'ya gidecek.

Öte yandan golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla 29 maça çıkarken 10 gol kaydetti.