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Dino Sakarya'da

Transferin hızlı ekibi Sakaryaspor, 2 sezon önce Kocaelispor’da iz bırakan Güney Afrikalı golcü Dino Ndlovu’yu da kadroya kattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 06:50
Dino Sakarya'da

Spor Toto 1. Lig'de hedefini Süper Lig olarak belirleyen Sakaryaspor, transfere doymuyor. Kadrosuna Bülent Cevahir, İbrahim Demir, Mikail Okyar, Del Valle ve Muhammed Akararslan'ı katan Tatangalar, geçen sezon Boluspor'da oynayan Dino Ndlovu'yla da transfer bombasını patlattı. Sakarya ekibi, Güney Afrikalı yıldızın transferini sosyal medyadan yayınladığı videoyla duyurdu.

KOCAELİ'DE ŞOV YAPTI

Özellikle Spor Toto 1. Lig'de 2021- 2022 sezonunda Kocaelispor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Dino Ndlovu, 15 maçta 9 gol, 1 asistlik performansı sonrasında 250 bin euro bedelle Çin Süper Lig ekibi CC Yatai'nin yolunu tutmuştu. Ardından geçen sezon devre arasında Boluspor'a gelen tecrübeli santrfor, forma giydiği 10 karşılaşmada 4 gol, 2 asist yaptı.

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