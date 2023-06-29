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Toni Tasev yarışı

Spor Toto 1. Lig’in iddialı ekipleri Slavia Sofya’da kontratının son yılına giren 29 yaşındaki Toni Tasev’e kanca attı. 29 yaşındaki sol açık, 8 gol, 6 asistle tüm dikkatleri üzerine çekti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Toni Tasev yarışı

Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekipleri Kocaelispor, Bandırmaspor ve Manisa FK, transferde karşı karşıya geldi. 1. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan takımlar, kadrolarını güçlendirmek amacıyla arayışlarını sürdürüyor. Üç takım da transferde rotasını Bulgaristan'a çevirdi. Bulgaristan'da Slavia Sofya'da forma giyen Toni Tasev'i radarına alan üç kulüp, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu için kıyasıya bir transfer yarışına girdi. Tasev'in talip olan kulüplerden düşünmek için süre istediği ve Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

ÜLKESİ DIŞINA HİÇ ÇIKMADI

Slavia Sofya'nın 29 yaşındaki yıldız sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 39 karşılaşmada 8 gol, 6 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bulgaristan Ligi'ni 7. sırada tamamlayan takımının en skorer ismi oldu. Sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli sol açık, sağ kanat ve forvette de görev alabiliyor. Futbol kariyeri boyunca ülkesi dışında başka bir yerde futbol deneyimi olmayan Toni Tasev, Türkiye'ye transfer olması durumunda ilk yurt dışı tecrübesini de yaşayacak.

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