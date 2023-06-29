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Tecrübeye güven

Eyüpspor, 35’lik Bekir ile 34’lük Harun ile yola devam edecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Tecrübeye güven

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor gelecek sezon kadrosunu inşa etmeye başladı. Genç çalıştırıcı, TFF 1. Lig'de tecrübenin büyük rol oynadığını belirterek takımın yaş olarak ileri oyuncularının kulüpte tutulmasını istedi. Bunun üzerine teklifler alan 34 yaşındaki kaleci Harun Tekin ile 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz gelecek sezon da Eyüpspor forması giyecek. Arda Turan'ın verdiği liste üzerinden çalışmalarını yürüten yönetim, kanat ve hücum hattına önemli takviyeler yapacak. Kulübün tek hedefi bu sezon Süper Lig'e yükselmek.

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