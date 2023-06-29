Szumski atağı

1 . LIG'IN iddialı ekibi Göztepe, gündemine geçen sezon Samsunspor'la şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki Polonyalı kaleci Szumski'yi aldı. Göz-Göz, Szumski ve genç file bekçisi Arda'ya kaleyi emanet edip sağlam bir rotasyon oluşturmak istiyor. Polonyalı kaleci, geçen sezon Samsunspor'la Süper Lig'e yükselme başarısı gösterirken, 33 maça çıkıp 14 maçta da kalesini gole kapattı.

TRANSFER ŞOV

İlk imzayı Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest'e attıran Göztepe, iki oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar Sarı-kırmızılılar Eyüpspor'dan kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile de el sıkıştı. Metehan'ın Kurban Bayramı'nın ardından imzayı atacağı kaydedildi. Yurt dışından da birçok isimle temasta olan yönetim, bayram sonrasında imza şov yapacak.