Paşa bombası

Spor Toto 1. Lig'de yılın ilk transfer bombası Ümraniyespor'dan geldi... Süper Lig'den düşme üzüntüsü yaşayan İstanbul ekibi, herkesin peşinde olduğu Marco Paixao'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Altay'da tam dört kez gol krallığı yaşayan ve birçok takımı peşine takan 38 yaşındaki forvetle her konuda anlaşan Ümraniyespor, yılın transfer bombasını önümüzdeki günlerde resmen duyurmaya hazırlanıyor.

SERBEST KALMA HAKKI VAR

Paixao alacaklarının ödenmemesi nedeniyle FIFA kanalıyla ihtarname göndermiş ve verilen sürede parası yatırılmayınca serbest kalma hakkı kazanmıştı. 1. Lig'de 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021, 2022-2023 sezonlarında gol krallığında zirvede yer alan yıldız forvet, Türkiye'de ilk kez farklı bir takımda görev yapacak. Altay formasıyla 103 gol atarak tarihe geçen Paixao; Sparta Prag, Lechia Gdansk ve Slask Wroclaw gibi takımlarda da forma giydi.

Paixao, Altay formasıyla 164 maça çıktı. 103 kez ağları sarsarken 15 de asist yaptı.