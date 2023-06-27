Haberler TFF 1.Lig Paşa bombası

Paşa bombası

Ümraniyespor, Altay’da dört kez gol krallığı yaşayan ‘Marco Paşa’ lakaplı Paixao’yla el sıkıştı. 38 yaşındaki Portekizli forvetin transferi kısa süre içinde resmiyete dökülecek

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 06:50
Paşa bombası

Spor Toto 1. Lig'de yılın ilk transfer bombası Ümraniyespor'dan geldi... Süper Lig'den düşme üzüntüsü yaşayan İstanbul ekibi, herkesin peşinde olduğu Marco Paixao'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Altay'da tam dört kez gol krallığı yaşayan ve birçok takımı peşine takan 38 yaşındaki forvetle her konuda anlaşan Ümraniyespor, yılın transfer bombasını önümüzdeki günlerde resmen duyurmaya hazırlanıyor.

SERBEST KALMA HAKKI VAR

Paixao alacaklarının ödenmemesi nedeniyle FIFA kanalıyla ihtarname göndermiş ve verilen sürede parası yatırılmayınca serbest kalma hakkı kazanmıştı. 1. Lig'de 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021, 2022-2023 sezonlarında gol krallığında zirvede yer alan yıldız forvet, Türkiye'de ilk kez farklı bir takımda görev yapacak. Altay formasıyla 103 gol atarak tarihe geçen Paixao; Sparta Prag, Lechia Gdansk ve Slask Wroclaw gibi takımlarda da forma giydi.

Paixao, Altay formasıyla 164 maça çıktı. 103 kez ağları sarsarken 15 de asist yaptı.

DİĞER
3 milyar dolarlık miras davasında şok iddia: Bilirkişiyi etkiledi lehine rapor hazırlattı!
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz Mine Tugay'a gönlünü fena kaptırdı! Yılmaz'dan Mine Tugay’ın fotoğraflarını beğeni yağmuru...
Erden Timur'dan flaş Icardi itirafı! "G.Saray için..."
Kanarya'da orta sahaya Hollandalı dinamo!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yonathan Del Valle Sakaryaspor'da!
Çok alçakgönüllü
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
26 - 27 Haziran banka, kargo, hastane açık mı?
İhlas suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı Diyanet
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... 23:39
Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... 23:35
Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! 23:30
Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! 23:28
Özel Olimpiyatlar sporcuları Türkiye'ye döndü! Özel Olimpiyatlar sporcuları Türkiye'ye döndü! 23:03
Eski dostlar F.Bahçe'de buluşuyor! Eski dostlar F.Bahçe'de buluşuyor! 22:36
Daha Eski
G.Saray istiyordu! F.Bahçe o yıldızı kapıyor G.Saray istiyordu! F.Bahçe o yıldızı kapıyor 22:33
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu 22:33
Kartal golcüsünü Ada'da buldu! Kartal golcüsünü Ada'da buldu! 22:33
Sürpriz iddia! Kanarya 23'lük kanadın peşinde Sürpriz iddia! Kanarya 23'lük kanadın peşinde 22:33
F.Bahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Kısa sürede... F.Bahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Kısa sürede... 22:33
Fırtına o isimle prensipte anlaştı! Fırtına o isimle prensipte anlaştı! 22:33