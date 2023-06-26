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TRANSFER HABERLERİ - Marco Paixao Ümraniyespor'la prensipte anlaştı

Son dakika transfer haberleri... Son olarak Spor Toto 1. Lig takımlarından Altay'da forma giyen gol kralı apoletli Portekizli futbolcu Marco Paixao, Süper Lig'e geride bıraktığımız sezon veda eden İstanbul temsilcisi Ümraniyespor'la anlaştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 12:17
TRANSFER HABERLERİ - Marco Paixao Ümraniyespor'la prensipte anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da alacaklarının ödenmemesi nedeniyle FIFA kanalıyla kulübe ihtarname gönderen ve verilen sürede parası yatırılmayınca serbest kalma hakkı kazanan Marco Paixao'nun, geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de geçiren ve bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Ümraniyespor'la ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Ülkesinde tatilde olan tecrübeli golcünün temsilcisinin İstanbul ekibiyle görüşmeleri son aşamaya getirdiği öğrenilirken, transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

ALTAY'DA 4 KEZ GOL KRALI OLDU

Portekizli futbolcu, İzmir temsilcisiyle 1. Lig'de 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2022-2023 sezonlarında gol krallığında zirvede yer almıştı. Öte yandan 38 yaşındaki oyuncunun, 5 sezondur formasını giydiği Altay'la 103 golü bulunuyor.

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