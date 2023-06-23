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Atınç kalacak

Süper Lig’i hedefleyen Göztepe’de birçok teklif alan 29 yaşındaki stoper, 1 yıl daha kalacak. Partneri Emir Ortakaya da F.Bahçe’den yine kiralanacak

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 06:50
Atınç kalacak

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonda parolasını şampiyonluk olarak belirleyen Göztepe dış transferde yoğun bir şekilde çalışırken, deneyimli stoper Atınç Nukan'ın ise bir sene daha takımda kalacağı bildirildi. Yönetim, kontratı süren ancak birçok takımın transfer listesindeki Nukan'ı satmama kararı alırken, bu sezon 25 maçta 3 gol, 2 asistle oynayan başarılı savunmacı da takımda kalma kararı aldı. Göz-Göz, Atınç Nukan'la iyi bir ikili oluşturan 18 yaşındaki Emir Ortakaya'yı da Fenerbahçe'den yeniden kiralamak istiyor.

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