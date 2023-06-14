Bodrum’a şartlı onay

Süper Lig'i finalde kaçıran Bodrumspor'da, Başkan Rıza Karakaya görevi bırakmıştı. Aday çıkmayınca Divan Kurulu devam etmesi yönünde oylama yaptı. Karakaya ret verirken, çoğunluğun evet oyuyla yeniden seçildi. Karakaya, somut gelişmeler olmazsa ayrılacağını yineledi.
Süper Lig'i finalde kaçıran Bodrumspor'da, Başkan Rıza Karakaya görevi bırakmıştı. Aday çıkmayınca Divan Kurulu devam etmesi yönünde oylama yaptı. Karakaya ret verirken, çoğunluğun evet oyuyla yeniden seçildi. Karakaya, somut gelişmeler olmazsa ayrılacağını yineledi.