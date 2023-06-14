Arda Turan’la devam

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Arda Turan'ın takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu. Özkaya, "Arda Turan yeni doğmuş bir adam. Yeni bir bebek. Futbol hayatı bitti ve artık yeni bir döneme başladı. Bizimle devam ettiği sürece biz de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Arda Turan'ın takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu. Özkaya, "Arda Turan yeni doğmuş bir adam. Yeni bir bebek. Futbol hayatı bitti ve artık yeni bir döneme başladı. Bizimle devam ettiği sürece biz de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.