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Birlikte başardık

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, “Şampiyonluğumuz camiamıza hayırlı olsun. Bir bütün olarak zorlu yolu hep birlikte aştık, bunun haklı gururunu yaşıyoruz” ifadesini kullandı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 06:50
Birlikte başardık
Bir sezonluk aranın ardından yeniden Süper Lig'e geri dönen Çaykur Rizespor'da yüzler gülüyor. Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, tarifsiz bir gurur yaşadıkları bugünlerde Çaykur Rizespor'un sportif başarıda en yüksek seviyeyi hedefleyen bir spor kulübü olduğunun altını ısrarla çiziyor. Başkan Turgut, göreve başladıkları günde vadettikleri hedefleri birer birer gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yağmur çamur demeden sezon başından bugüne birlikte yürüdüğümüz değerli taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu üyelerime, teknik ekibe, sporcularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen saygıdeğer büyüklerimize ve özellikle Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a şükranlarımızı sunuyor ve teşekkür ediyoruz. Zor bir mücadele verdik. Bu mücadeleyi verirken dürüst, ilkeli ve sportmence davranmak vazgeçilmez şiarımız oldu. Bu ilkelerden hiç kopmadık, kopmayacağız." Başkan İbrahim Turgut, camianın her kesiminden gelen temenni ve eleştirilere her daim açık olduklarını belirterek şöyle konuştu: "Rize ile bir bütün olarak bu zorlu yolu birlikte aştık. Bizim en büyük değerimiz taraftarımız ve Rize halkıdır. Rizespor'da görev almanın büyük bir sorumluluk olduğu bir saniye bile unutmadan çalışmaya devam ediyoruz. Altını çizerek söylüyorum ki, Rizespor'a hizmet etmenin büyük gurur ve onuru tarif edilemez bir duygudur. Bu duygu ve düşüncelerle şampiyonluğumuzun camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

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