Süper finalle Süper Lig'e yolculuk

Süper Lig'e çıkacak son takım bugün belli olacak. Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda 20.00'de başlayacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Pendikspor, ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off finaline direkt kalmıştı. Sezonu 4. bitiren Bodrumspor ise play-off 1. turunda Göztepe'yi, 2. turda da Eyüpspor'u geçip adını finale yazdırmıştı. Müsabakada beraberlik halinde uzatmalara geçilecek. 15'er dakikalık 2 bölümünde eşitlik bozulmazsa seri penaltılar sonucu Süper Lig'e çıkacak takım belli olacak.

LİGDE PENDİK ÜSTÜNDÜ

İki takım arasında bu sezon Pendik'in üstünlüğü var. İstanbul'daki müsabakayı Pendikspor 3-0 kazanırken, Bodrum'daki karşılaşma 2-2 sona erdi.