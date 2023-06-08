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Süper finalle Süper Lig'e yolculuk

Pendikspor ile Bodrumspor 1. Lig play-off finalinde saat 20.00’de karşılaşacak. Nefesleri kesecek maç TRT Spor'dan yayınlanacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Süper finalle Süper Lig'e yolculuk

Süper Lig'e çıkacak son takım bugün belli olacak. Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda 20.00'de başlayacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Pendikspor, ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off finaline direkt kalmıştı. Sezonu 4. bitiren Bodrumspor ise play-off 1. turunda Göztepe'yi, 2. turda da Eyüpspor'u geçip adını finale yazdırmıştı. Müsabakada beraberlik halinde uzatmalara geçilecek. 15'er dakikalık 2 bölümünde eşitlik bozulmazsa seri penaltılar sonucu Süper Lig'e çıkacak takım belli olacak.

LİGDE PENDİK ÜSTÜNDÜ
İki takım arasında bu sezon Pendik'in üstünlüğü var. İstanbul'daki müsabakayı Pendikspor 3-0 kazanırken, Bodrum'daki karşılaşma 2-2 sona erdi.

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