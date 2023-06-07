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Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek olan son takım belli olacak. TFF 1. Lig play-off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 12:50 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 13:10
Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Pendikspor - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Pendikspor - Bodrumspor play-off final maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Bodrumspor play-off final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

PENDİKSPOR - BODRUMSPOR PLAY-OFF MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Bodrumspor maçı 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

PENDİKSPOR - BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

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