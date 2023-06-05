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Samsun’da Efkan atağı

Kırmızı-beyazlılar, Alanyaspor’un 27 yaşındaki orta sahasını gündeme aldı Efkan’ın bonservisinin elinde olması Karadeniz ekibinin iştanıhı kabartıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Samsun’da Efkan atağı

Dış transferde çalışmalarını sürdüren Samsunspor, gelecek sezon yerli oyuncularda da kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu hedefle arayışlarına devam eden Karadeniz ekibi, yeni bir ismi gündemine aldı. Kırmızıbeyazlılar, Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu için girişimlere başladı. Kulübüyle sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor. Bu transferde ısrarcı olacak Samsunspor'un işi ise hiç kolay gözükmüyor. Çünkü Efkan, Süper Lig takımlarından birçok teklif alıyor. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki günlerde kesin kararını vermesi bekleniyor. 2020 yılında 1860 Münih'ten geldiği Alanyaspor'dan ayrılacak başarılı futbolcu, turuncu-yeşilli formayla 89 maça çıktı. 9 defa ağları sarsarken 8 de asist yapmayı başardı. Almanya'da yetişen Efkan Augsburg II ve Unterföhring forması da giydi.

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