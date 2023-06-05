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Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Pendikspor - Bodrumspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için play-off final maçında karşı karşıya gelecek. Bodrumspor, yarı final rövanş maçında kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükselmişti. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki,Pendikspor - Bodrumspor play-off final maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 15:30
Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

PENDİKSPOR - BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Pendikspor - Bodrumspor play-off final maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Bodrumspor play-off final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

PENDİKSPOR - BODRUMSPOR PLAY-OFF MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Bodrumspor maçı 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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