Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

PENDİKSPOR - BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Pendikspor - Bodrumspor play-off final maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Bodrumspor play-off final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

PENDİKSPOR - BODRUMSPOR PLAY-OFF MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Bodrumspor maçı 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.