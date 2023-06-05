Bodrum finalde

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final rövanş maçında Bodrumspor, Eyüpspor'u konuk etti. İlk karşılaşmadan 1-0'lık yenilgi ile ayrılan yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde uzatma dakikalarında bulduğu iki golle adını finale yazdırdı. Karşılaşma boyunca üstün olan taraf Bodrumspor'du... Akdeniz ekibi, aradığı golü ise uzatma dakikalarında buldu. 90+1'de uzaklardan çok sert bir vuruş yapan Üzeyir, kaleci Harun'un avladı. Bodrumspor bu golle rakibi karşısında öne geçmeyi başardı.

SÜLEYMAN BİTİRDİ

90+8'de ise kullanılan kornerde iyi yükselen Süleyman, farkı ikiye çıkarttı. Büyük bir şok yaşayan Eyüpspor, son anlarda maçı uzatma dakikalarına taşıyacak golü bulamadı. Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden Bodrumspor, 2-0'lık galibiyetle playoff'ta adını finale yazdırdı. 8 Haziran Perşembe günü Pendikspor'la karşılaşacak yeşil-beyazlılar, kazanırsa Süper Lig'e yükselecek 3'üncü takım olacak. Geçen yıl 2. Lig'de mücadele eden Bodrumspor böylece iki sezonda iki lig atlamış olacak.

ARTIK TEK ENGEL KALDI

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, finale yükseldikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Asla pes etmediklerini belirten Taşdemir, "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Maç boyunca iyi olan taraftık ve uzatmalarda kazandık. Tek engel kaldı. Pendik'i de yenmek istiyoruz" dedi.

ARDA TURAN: YIKICI BİR YENİLGİ

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, uzatma anlarında yenen iki golden sonra büyük üzüntü yaşadı. Finali kılpayı kaçıran Turan, "Oyuncularım elinden geleni yaptı fakat olmadı. Yıkıcı bir yenilgi oldu, üzgünüm" dedi.